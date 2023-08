Najlepsze lodziarnie w Ustce. Polecane miejsca w sierpniu 2023

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Sięgając po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.