Opady deszczu w Ustce. Ile go spadnie dzisiaj (20.03.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Opady deszczu pojawią się na 33%. Według prognoz, spadnie ok. 0,7 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Opady deszczu pojawią się w nocy na 12%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 59%. Według prognoz, spadnie ok. 0,7 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 51%.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 55%. Ma spaść ok. 1,9 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 31%.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 48%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,2 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Opady deszczu pojawią się w nocy na 49%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 3,3 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 58%. Według prognoz, spadnie ok. 0,6 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 68%. Według prognoz, spadnie ok. 1,6 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 75%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,6 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 25%. Ma spaść ok. 0,1 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 38%.

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.