Pogoda w Ustce. Sprawdź, jaka pogoda będzie w niedzielę, 14.04. Jaka będzie maksymalna temperatura?

Pogoda na dzisiaj (niedziela, 14.04) w Ustce

W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 13°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 7°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 49 %. Według prognoz, spadnie ok. 0.1 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Ustce może wiać z prędkością 39 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 8°C. Kierunek wiatru będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.