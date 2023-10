Prognoza pogody na dzisiaj dla Ustki (13.10). Co zapowiadają meteorolodzy?

Pogoda na dzisiaj (piątek, 13.10) w Ustce

W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 17°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 18°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 73 %. Ma spaść ok. 1.2 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.