Przedszkola w Ustce. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Ustce?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne placówki w Ustce funkcjonują zgodnie z przepisami, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Ustce?

Nauka w przedszkolu jest wielce istotna dla rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.