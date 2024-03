Przegląd prasy 6.03.2024 Ustka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ustki

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03, w Ustce. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Volkswagen Passat 2024. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ciekawostki i ceny”?

Prasówka Ustka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Volkswagen Passat 2024. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ciekawostki i ceny Passat to model Volkswagena, który budzi największe zainteresowanie i emocje. Obok Golfa, Tiguana czy Touarega, to właśnie o Passacie najczęściej się dyskutuje. Jedni go wielbią, inni się naśmiewają, ale jedno jest pewne - to samochód kultowy, który niedawno doczekał się nowej odsłony. Niektórzy jednak obawiają się, że to ostatni raz, kiedy możemy podziwiać tę wersję. Czy to ID.7 przejmie po Passacie miano przywództwa? Miałem szansę sprawdzić, jak się nim jeździ i postaram się podzielić moimi spostrzeżeniami.

📢 Uszkodziłeś ząb? Wyleczysz go za darmo na NFZ. Nowe bezpłatne świadczenie u dentysty dostępne także dla dorosłych Uszkodziłeś lub wybiłeś ząb? Nie wyrzucaj go tylko jak najszybciej udaj się do dentysty. Zabieg w gabinecie stomatologicznym wykonasz za darmo na NFZ. Rada Przejrzystości AOTMiT rekomenduje objęcie bezpłatnym leczeniem dorosłych po uszkodzeniu zębów. Do tej pory zabieg dostępny był dla dzieci. Dzięki temu możliwe będzie uratowanie zęba nawet po ciężkim urazie w wyniku wypadku czy kontuzji.

📢 Ćwiczenia NATO w Polsce i w innych krajach basenu Morza Bałtyckiego. Tymczasem nad Polską poważne zakłócenia sygnału GPS. Winna Rosja? Wraz z początkiem marca nasiliły się zakłócenia sygnału GPS nad Polską i basenem Morza Bałtyckiego, za wyjątkiem wód terytorialnych Rosji. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Za problemy w Europie z sygnałem GPS odpowiadają Rosjanie, a dokładniej ich systemy walki radiolokacyjnej. Zarzuty te odpierają sami zainteresowani, twierdząc, że problemy te generuje NATO, które ukrywać miałoby w ten sposób manewry swoich wojsk na wschodniej flance.

Prasówka 6.03 Ustka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ustce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niebo nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych rozbłysło. Pododdziały przeciwlotnicze doskonalą zdolności wykonywania zadań ogniowych! Niebo nad Ustką spać nie będzie za sprawą Dragon 24. Żołnierze działają o każdej porze dnia i nocy - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To jeden z elementów manewrów NATO - Steadfast Defender 24, w których udział biorą m.in. żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację. 📢 Ten znak zodiaku jest dziś zwycięski. Wielka szansa na wygraną! Kto powiedział, że poniedziałki mają być pechowe? Dzisiaj wielkie sprzyjać będzie wszystkim tym, którzy urodzili się pod znakiem Raka. Osoby spod Raka od zawsze uważane były za prawdziwych farciarzy! Starożytni Grecy postrzegali tych ludzi jako wyjątkowo związanych ze sferą duchową i magiczną, a w szczególności z darem jasnowidzenia. Kolejnymi niezwykle ważnymi elementem są tutaj Słońce i Księżyc – to właśnie one zapewnią dzisiaj "Rakom" ich wyjątkowe szczęście i witalność. Jeśli jest to Twój znak, nie zwlekaj! To właśnie dziś może być Twój szczęśliwy dzień...

