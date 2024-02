Spacer do 33 km od Ustki. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 lutego

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą ścieżkę spacerową w okolicy Ustki? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny dystans, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 33 km od Ustki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w pobliżu Ustki warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem w okolicy Ustki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 33 km od Ustki, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 29,32 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 277 m

Suma zejść: 1 298 m Trasę spacerową mieszkańcom Ustki poleca GR3miasto Łupawa, to nie tylko ciekawy kąsek dla kajakarzy. W swoim górnym odcinku rzeka meandruje wśród przepięknych lasów, które warto odkryć także z pozycji wycieczki pieszej, rowerowej, bądź konnego siodła. Przez obszary te wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków turystycznych i dydaktycznych pozwalających zapoznać się z licznymi ciekawostkami przyrodniczymi. Podczas naszej 28 km wędrówki zobaczyliśmy leśne arboretum, w którym rosną przeróżne gatunki drzew i krzewów. Zapoznaliśmy się z okazałymi dębami, stanowiącymi pomniki przyrody, a w dalszej części marszruty wzbogaciliśmy naszą wiedzą także o ciekawe gatunki mchów, porostów oraz roślin bagiennych, które podziwialiśmy ze ścieżki przyrodniczej wiodącej nad Karwieńskimi Uroczyskami. Przygodę z naturą uzupełniły niesamowite widoki na malownicze wzgórza oraz skrywające się pośród nimi rynnowe jeziora.

Ciekawostki na trasie: Arboretum przy Leśniczówce Kozin: Przy Leśniczówce Kozin znajduje się arboretum, czyli leśny park drzew i krzewów. Pośród ponad stu gatunków znajdziemy tu zarówno te liściaste jak i iglaste. Oprócz rodzimych okazów rosną tu także gatunki introdukowane, czyli sztucznie nasadzane, jak np.: żywotniki, klony. Arboretum powstało przeszło dwadzieścia lat temu zgodnie z projektem prof. Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak. Dzięki lokalnym leśnikom, którzy dbają o ten teren powstała tu ciekawa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży, a także zaplecze piknikowe – chata z paleniskiem, stoły, ławy - umożliwiające aktywny wypoczynek z nutką edukacji w tle.

Pomniki przyrody ożywionej w okolicach Mikorowa: Na trasie naszej wędrówki oprócz wcześniej wspomnianego arboretum napotkaliśmy wiele innych ciekawych okazów drzew, jak ogromne modrzewie, buki oraz dęby. Te ostatnie z wymienionych, przez swój ogrom i wiek zostały wpisane do rejestru pomników przyrody ożywionej. Jeden z nich rośnie na rogatkach wsi Mikorowo. Wojsław się zwie. Drugi – bezimienny, skrywa się na skraju lasu, nad brzegiem jeziora Kozińskiego. Ich lokalizacje i zdjęcia znajdziecie na załączonym śladzie gps, który pozwoli odtworzyć przebytą przez nas trasę.

Dąb Wojsław we wsi Mikorowo: Wojsław, to potężny dąb szypułkowy liczący około 650 lat. Jego korona wznosi się na ponad 25 m, a w obwodzie przekracza siedem. Swoje imię otrzymał po tajemniczej postaci historycznej, której kroniki historyczne sięgają 1330 roku. Jako, że losy pozostały zagadką, młodzi mieszkańcy wsi wpadli na pomysł, aby o Wojsławie napisać legendę, w której bohater ginie w boju a na jego mogile wyrasta drzewo - mały dąb. Opowiastka o walecznym młodzieńcu znajduje się na tablicy obok drzewa. Zaś u jego stóp potężnego dębu stoją ławeczki, umożliwiające odpoczynek turystom. Ścieżka dydaktyczna Karwieńskie Uroczyska: Na trasie naszej wędrówki znalazła się także część ścieżki dydaktycznej, której celem utworzenia było zaprezentowanie urokliwych fragmentów obszarów leśnych położonych nad Jeziorem Karwieńskim i Kozińskim oraz Zalewem Mikorowskim. Ciekawym odcinkiem ścieżki był też drewniany trap przecinający torfowisko, dzięki któremu można było z bliska zobaczyć i poznać niedostępne rośliny i zwierzęta żyjące na bagnach i terenach podmokłych. Znajdujące się tu przystanki z tablicami informacyjnymi przybliżyły nam naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, rolę użytków ekologicznych oraz prace leśnika związane z hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu.

Na trasie naszej wędrówki oprócz pięknego krajobrazu i licznych przyrodniczych perełek zapoznaliśmy się także z ciekawostkami historycznymi, wśród nich: Kamienne wiadukty kolejowe: W Kozinie oprócz ciekawostek przyrodniczych zobaczyliśmy także ruiny kamiennych wiaduktów po dawnej linii kolejowej z Bytowa do Lęborka. Jeden z nich przerzucony został przez lokalną szosę, drugi przez rzekę Łupawę. Mikorowo i szachulcowy kościół z 1815 roku: Mikorowo to stara kaszubska wieś położona nad jeziorem o tej samej nazwie, na północnym krańcu powiatu bytowskiego. W centrum miejscowości zlokalizowany jest kościół pw. św. Kazimierza, z 1815 roku. Szachulcowa konstrukcja świątyni w swoim wnętrzu skrywa ołtarz główny z końca XVII wieku, oraz ambonę z początku XVIII wieku.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Spacerowiczom z Ustki trasę poleca GR3miasto

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg.

Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Darłówko - przesmyk z jez. Kopań Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 422 m

Suma zejść: 461 m Trasę spacerową mieszkańcom Ustki poleca Wojciechstypa Spacer plażą z Darłówka do przesmyku łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Przy niskim poziomie wody w jeziorze i niezbyt dużej fali na Bałtyku przesmyk jest "nieczynny", czyli nie ma bezpośredniego połączenia jeziora z Bałtykiem. Powrót do Darłówka trasą pieszo - rowerową na wale pomiędzy jeziorem a morzem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Ustce

