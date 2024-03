Trasy rowerowe do 33 km od Ustki. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Ustki? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Ustki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Ustki warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Ustki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Ustki, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w Ustce ma być 7°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w Ustce ma być 7°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Kraina w Kratę, część 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 507 m

Suma zjazdów: 477 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Ustki ”Kraina w Kratę” to obszar nadmorskich gmin Pomorza Środkowego, gdzie dominującym elementem krajobrazu jest budownictwo szachulcowe. W stylu tym do dziś podziwiać można przeróżne zabudowania zarówno wiejskie jak i miejskie, a wśród nich przepiękne domy, budynki inwentarskie, stodoły, kuźnie, szkoły, a także kościoły, kamienice i dwory. Nasza rowerowa wycieczka skupiła się jednak tylko na pewnej części tego malowniczego obszaru, w końcu nie sposób zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego dnia. Kolejne ciekawe zabudowania w tym stylu zobaczymy w następnych wizytach, które mamy już w planach.

Trasa naszej jednodniowej wycieczki rowerowej zakładała przede wszystkim aktywny wypoczynek, dlatego nie spiesząc się zbytnio pozwoliliśmy sobie na wiele przyjemności, przy minimum wysiłku. Na naszej trasie podziwialiśmy malownicze wsie oraz miasteczka, gdzie co rusz robiliśmy liczne postoje. Przemierzając Krainę w Kratę mieliśmy okazję zapoznać się ze stylem szachulcowym i to nie tylko oglądając go z zewnątrz. Sporo uwagi poświeciliśmy także zabytkowej wsi Kluki, w której znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej. Trasa drugiej edycji jednodniowej wyprawy przez „Krainę w Kratę”: Chcąc delektować się pięknem tutejszego krajobrazu i relaksować na jego łonie, trasę ułożyliśmy tak, by wiodła przede wszystkim z dala od wzmożonego ruchu drogowego. Wykorzystując więc znajomość lokalnych dróg gruntowych, którymi wyznakowano szlaki turystyczne, pozwoliliśmy sobie na spokojną jazdę w bardzo różnorodnym terenie. Na naszej trasie dominowały utwardzone drogi gruntowe oraz leśne dukty, tylko w mniejszym stopniu drogi asfaltowe. Ważnym czynnikiem wpływającym na wypoczynek był także dystans. Tym razem udało nam się zamknąć go w 85 km, a liczne przerwy co 10-20 km pozwoliły szybką regenerację i chęć dalszej jazdy z uśmiechem na twarzy.

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Trasę dla rowerzystów z Ustki poleca Aza Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

🚲 Trasa rowerowa: Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 365 m Rowerzystom z Ustki trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na trasie Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk. Pogoda dziś się zlitowała i zamiast upału była mgła. Po drodze sporo ciekawych miejsc w trochę mlecznym wydaniu. Trasa wycieczki jest łatwa do pokonania, podjazdów jak na lekarstwo. Polecam tą wycieczkę.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Ustce

🚲 Trasa rowerowa: Do Ustki ... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 833 m Trasę dla rowerzystów z Ustki poleca Aza

Z Rowów postanowiłem przejechać do Ustki czerwonym szlakiem pieszym. To był bardzo dobry wybór. Można zwiedzić wybrzeże i pobliskie lasy. Do Ustki nie uświadczymy asfaltu :-) . Z Ustki chciałem objechać jezioro Wicko ale coś czułem, że się nie uda. Przekonał mnie o tym żołnierz na szlabanie, który mi szybko wyjaśnił, że dalej nie pojadę :-) . Nawet zdjęcia nie mogłem zrobić :-) . Cóż zrobić, 20 km przygody poszło w niepamięć. Musiałem szybko skorygować plany i szukać innej drogi. W miejscowości Zaleskie ponownie odnajduję czerwony szlak pieszy i dalej jest już z górki (chociaż płasko :-) ). Od Ustki wskakuję na R10 (szlak zielony) i w miejscowości Bałamątek zmieniam na niebieski szlak rowerowy (szlak zwiniętych torów). Powrót do Rowów postanowiłem pokonać wzdłuż południowego brzegu jeziora Gardno.

Traska w 63% przebiega bezdrożami. Łączna wysokość podjazdów 334.0 m.

🚲 Trasa rowerowa: Z Rowów do Ustki. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 1 625 m

Suma zjazdów: 1 633 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Ustki

W ostatnim dniu pobytu nad Bałtykiem pojechaliśmy do Ustki.

Ustka to dawna osada rybacka, której historia sięga średniowiecza.

Dzisiaj, to nadmorski kurort o statusie uzdrowiska. Przyjeżdżają tu kuracjusze, aby leczyć schorzenia reumatyczne, układu krążenia czy przemiany materii. Lokalny mikroklimat bogaty w jod, sole wapnia i magnezu sprzyja kuracją zdrowotnym podczas spacerów plażą i promenadą.

Jednym z ważniejszych symboli Ustki jest pomnik Syrenki. Spotkamy go podczas spaceru po wschodnim molo.

Z rowów do Ustki prowadzi bardzo przyjemny szlak rowerowy R10. Wzdłuż trasy rośnie wiele drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwki. Kto nie zabrał prowiantu nie umrze z głodu ;)

Bardzo przyjemna nadmorska wycieczka rowerowa. Polecam!

