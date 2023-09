Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Smołdzinie? Zobacz listę lokali wyborczych Redakcja Naszemiasto.pl

gm. Smołdzino - lista lokali wyborczych 2023 k_kapica_afk

Niewiele czasu pozostało do wyborów parlamentarnych 2023. W gm. Smołdzinie każdy mieszkaniec, który jest uprawniony, może oddać swój głos w wyborach. Gdzie mieszczą się lokale wyborcze? Każdy jest przypisany do jednej obwodowej komisji wyborczej. Głosowanie będzie trwało w ciągu całego dnia, od 7:00 do 21:00. Poniżej przeczytasz, pod jakim adresem znajduje się Twoja obwodowa komisja wyborcza w gm. Smołdzinie.