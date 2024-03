Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Ustce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ustka, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Passat to model Volkswagena, który budzi największe zainteresowanie i emocje. Obok Golfa, Tiguana czy Touarega, to właśnie o Passacie najczęściej się dyskutuje. Jedni go wielbią, inni się naśmiewają, ale jedno jest pewne - to samochód kultowy, który niedawno doczekał się nowej odsłony. Niektórzy jednak obawiają się, że to ostatni raz, kiedy możemy podziwiać tę wersję. Czy to ID.7 przejmie po Passacie miano przywództwa? Miałem szansę sprawdzić, jak się nim jeździ i postaram się podzielić moimi spostrzeżeniami.