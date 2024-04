Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W IV-ligowych derbach regionu Pogoń Lębork zremisowała na własnym boisku z Gryfem Słupsk 1:1. Niewiele brakowało a Pogoń "zgarnęła" by pełną pulę. W doliczonym czasie gry znakomita sytuację zmarnował Damian Formela.

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.