Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Ustce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wybory 2024 już niedługo. Znane są nam listy osób kandydujących na wójta i kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy masz Anioła Stróża? Ten motyw odgrywa znaczną rolę w chrześcijaństwie. Anioł Stróż według wierzeń towarzyszy nam przez całe życie, oferując ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. Jednak czy wiesz, jak się nazywa? Jeśli nie, teraz możesz to sprawdzić!

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe 2024. Poniżej zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Zastanawiasz się na kogo oddać swój głos? Koniecznie przeczytaj, kto z Twojego regionu już wkrótce powalczy o mandaty.

Jest już wiosna! Na ten moment wielu czekało z niecierpliwością. To idealna okazja, aby wybrać się na spacer i zobaczyć jak przyroda budzi się do życia.

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.